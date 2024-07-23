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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華納兄弟探索WBD-US的目標價調降至10元，幅度約4.76%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 06:15

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對華納兄弟探索(WBD-US)提出目標價估值：中位數由10.5元下修至10元，調降幅度4.76%。其中最高估值24元，最低估值7元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予華納兄弟探索評價：積極樂觀16位、保持中立14位、保守悲觀2位。

華納兄弟探索今(23日)收盤價為8.55元。近5日股價上漲4.76%，標普指數下跌1.19%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股WBD市場預估目標價

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