search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 尖點(8021)大漲7.23%，報36.35元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:13

尖點(8021-TW)23日10:13股價上漲2.45元，報36.35元，漲幅7.23%，成交1,075張。

尖點(8021-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。

近5日股價下跌9.24%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,153 張
  • 外資買賣超：-1,145 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：-575 張
  • 融券增減：-10 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22753.42.23%
尖點36.357.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#定海雙針

中強短弱
尖點

100%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
尖點

100%

勝率

#高盈餘高毛利

中強短弱
尖點

100%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty