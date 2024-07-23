盤中速報 - 尖點(8021)大漲7.23%，報36.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:13
尖點(8021-TW)23日10:13股價上漲2.45元，報36.35元，漲幅7.23%，成交1,075張。
尖點(8021-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。
近5日股價下跌9.24%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,153 張
- 外資買賣超：-1,145 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：-575 張
- 融券增減：-10 張
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