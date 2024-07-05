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鉅亨速報

營收速報 - 尖點(8021)6月營收3.18億元年增率高達41.18％

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:15

尖點(8021-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣3.18億元，年增率41.18%，月增率9.23%。

今年1-6月累計營收為16.26億元，累計年增率32.32%。

最新價為33.2元，近5日股價上漲5.93%，相關其他電子上漲1.57%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+878 張
  • 外資買賣超：+1225 張
  • 投信買賣超：-374 張
  • 自營商買賣超：+27 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 3.18億 41% 9%
24/5 2.92億 48% 4%
24/4 2.80億 47% 4%
24/3 2.69億 34% 18%
24/2 2.28億 17% -5%
24/1 2.39億 8% -7%

尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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