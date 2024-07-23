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鉅亨速報

盤中速報 - 愛山林(2540)大漲7.04%，報228元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:59

愛山林(2540-TW)23日09:59股價上漲15元，報228.0元，漲幅7.04%，成交2,335張。

愛山林(2540-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為(所營事業第32條)H701010住宅及大樓開發租售業.。(所營事業第35條)H703090不動產買賣業.。(所營事業第62條)H704041不動產代銷經紀業.。

近5日股價下跌0.23%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-903 張
  • 外資買賣超：-816 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-87 張
  • 融資增減：-45 張
  • 融券增減：-27 張

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