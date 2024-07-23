盤中速報 - 聯光通(4903)大跌7.41%，報25.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:31
聯光通(4903-TW)23日09:31股價下跌2.05元，報25.6元，跌幅7.41%，成交1,255張。
聯光通(4903-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖電纜及配合材料。數據產品傳輸設備。光通信工程等。
近5日股價上漲9.72%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,085 張
- 外資買賣超：+1,085 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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