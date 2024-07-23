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鉅亨速報

盤中速報 - 聯光通(4903)大跌7.41%，報25.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:31

聯光通(4903-TW)23日09:31股價下跌2.05元，報25.6元，跌幅7.41%，成交1,255張。

聯光通(4903-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖電纜及配合材料。數據產品傳輸設備。光通信工程等。

近5日股價上漲9.72%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,085 張
  • 外資買賣超：+1,085 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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