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鉅亨速報

盤中速報 - 聯光通(4903)急跌-3.6%報26.85元，成交720張

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:19

聯光通(4903-TW)近5分K跌速3.6%，23日09:19報26.85元，成交720張，今日跌幅為2.89％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯光通(4903-TW)近5日股價上漲9.72%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌5.16%。櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,085 張
  • 外資買賣超：+1,085 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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