盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.48%，總成交額25.30億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日通信網路業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.48%，總成交額25.30億元，大盤占比7.24%。
該產業上漲家數8、下跌家數37、平盤家數3。領跌個股聯光通(4903-TW)22日09:34股價下跌3.05元，報27.65元，跌幅9.93%。
通信網路類指數近5日下跌3.05%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.05%
|-2.45%
|近一月
|-0.38%
|+0.32%
|近三月
|+19.77%
|+12.05%
|近六月
|+28.39%
|+18.0%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額9.35億
- 盤中速報 - 零組件業類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額97.98億
- 盤中速報 - 光 電 業類股表現疲軟，跌幅2.42%，總成交額50.13億
- 盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.24%，總成交額341.88億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇