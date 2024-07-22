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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.48%，總成交額25.30億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日通信網路業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.48%，總成交額25.30億元，大盤占比7.24%。

該產業上漲家數8、下跌家數37、平盤家數3。領跌個股聯光通(4903-TW)22日09:34股價下跌3.05元，報27.65元，跌幅9.93%。

通信網路類指數近5日下跌3.05%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.05% -2.45%
近一月 -0.38% +0.32%
近三月 +19.77% +12.05%
近六月 +28.39% +18.0%

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