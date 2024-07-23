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鉅亨速報

盤中速報 - 中天(4128)急拉3.83%報47.5元，成交12,575張

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:28

中天(4128-TW)近5分K漲速3.83%，23日09:28報47.5元，成交12,575張，今日漲幅為4.51％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中天(4128-TW)近5日股價上漲11.12%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.97%。櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+225 張
  • 外資買賣超：+64 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+161 張
  • 融資增減：+1,272 張
  • 融券增減：+186 張

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