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鉅亨速報

盤中速報 - 雷虎(8033)大漲7.11%，報72.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:18

雷虎(8033-TW)23日11:18股價上漲4.8元，報72.3元，漲幅7.11%，成交4,478張。

雷虎(8033-TW)所屬產業為其他業，主要業務為精密醫療器材製造與買賣。中大型無人載具製造與買賣。無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣。

近5日股價上漲0.75%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-170 張
  • 外資買賣超：-185 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+15 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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