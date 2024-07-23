盤中速報 - 雷虎(8033)大漲7.11%，報72.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 11:18
雷虎(8033-TW)23日11:18股價上漲4.8元，報72.3元，漲幅7.11%，成交4,478張。
雷虎(8033-TW)所屬產業為其他業，主要業務為精密醫療器材製造與買賣。中大型無人載具製造與買賣。無線電遙控模型飛機、車、船、直昇機及其零配件等製造與買賣。
近5日股價上漲0.75%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-170 張
- 外資買賣超：-185 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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