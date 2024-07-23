盤中速報 - 森崴能源(6806)大跌7.1%，報163.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:16
森崴能源(6806-TW)23日09:16股價下跌12.5元，報163.5元，跌幅7.1%，成交12,265張。
森崴能源(6806-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為能源開發工程服務。電廠維運(設備維修)太陽能發電廠。節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務。
近5日股價下跌3.03%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,511 張
- 外資買賣超：-4,720 張
- 投信買賣超：+122 張
- 自營商買賣超：+87 張
- 融資增減：-447 張
- 融券增減：-1,138 張
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