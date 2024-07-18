首爾房價升勢加快 南韓政府急推新措施以壓抑漲幅

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-18 16:21

由於首爾房價幾個月來一直在加速上漲，加劇人們對這個全國人口最稠密城市的住房市場價格過高的擔憂，南韓周四 (18 日) 召開房地產政策相關部長會議，並祭出打房新招。

南韓企畫財政部周四表示，政府計畫在 2029 年以低於市場的價格，供應 23.6 萬套住房，並促進城市地區舊房改造，以確保住房穩定，遏制房價上漲過快。

南韓企畫財政部部長崔相穆當天在一次房地產相關會議上表示：「到 2029 年，政府將以低於市價的價格，在新建的新城市或其他居住條件較好的地區，提供 23.6 萬套住宅。」

此類會議是 10 個月來首次舉行，此前多項數據顯示，南韓最受歡迎的住宅類型公寓價格已基本擺脫價格停滯，並在首爾大幅攀升。

崔相穆表示，隨著首都圈綠帶限制的解除，政府還將追加提供建設 2 萬套以上住宅的用地。

此外，政府還將推出促進住宅重建和城市再開發事業的對策，包括將公共住宅的計畫供應量從 12 萬套增加到至少 13 萬套，並對購買非公寓住宅的人提供稅收優惠。