首爾房價升勢加快 南韓政府急推新措施以壓抑漲幅
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-07-18 16:21
由於首爾房價幾個月來一直在加速上漲，加劇人們對這個全國人口最稠密城市的住房市場價格過高的擔憂，南韓周四 (18 日) 召開房地產政策相關部長會議，並祭出打房新招。
南韓企畫財政部周四表示，政府計畫在 2029 年以低於市場的價格，供應 23.6 萬套住房，並促進城市地區舊房改造，以確保住房穩定，遏制房價上漲過快。
南韓企畫財政部部長崔相穆當天在一次房地產相關會議上表示：「到 2029 年，政府將以低於市價的價格，在新建的新城市或其他居住條件較好的地區，提供 23.6 萬套住宅。」
此類會議是 10 個月來首次舉行，此前多項數據顯示，南韓最受歡迎的住宅類型公寓價格已基本擺脫價格停滯，並在首爾大幅攀升。
崔相穆表示，隨著首都圈綠帶限制的解除，政府還將追加提供建設 2 萬套以上住宅的用地。
此外，政府還將推出促進住宅重建和城市再開發事業的對策，包括將公共住宅的計畫供應量從 12 萬套增加到至少 13 萬套，並對購買非公寓住宅的人提供稅收優惠。
據南韓房地產委員會周四表示，首爾公寓交易價格連續第 17 周上漲。特別是，價格成長速度達到近 6 年來最快，上漲 0.28%，這是自 2018 年 9 月第二周以來的最高漲幅，當時漲幅為 0.45%。
- 海外房產考察團-專家領頭深入探訪澳洲房市
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨號貼文看更多
下一篇