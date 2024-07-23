search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FNB公司(賓州)FNB-US的目標價調升至17元，幅度約6.25%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 00:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FNB公司(賓州)(FNB-US)提出目標價估值：中位數由16元上修至17元，調升幅度6.25%。其中最高估值18元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予FNB公司(賓州)評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。

FNB公司(賓州)今(23日)收盤價為14.7元。近5日股價上漲6.25%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股FNB市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
FNB公司(賓州)14.8651.95%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty