鉅亨速報 - Factset 最新調查：FNB公司(賓州)FNB-US的目標價調升至17元，幅度約6.25%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FNB公司(賓州)(FNB-US)提出目標價估值：中位數由16元上修至17元，調升幅度6.25%。其中最高估值18元，最低估值15元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予FNB公司(賓州)評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。
FNB公司(賓州)今(23日)收盤價為14.7元。近5日股價上漲6.25%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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