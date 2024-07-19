鉅亨速報 - Factset 最新調查：FNB公司(賓州)(FNB-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為16.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FNB公司(賓州)(FNB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.39元，其中最高估值1.45元，最低估值1.36元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|1.45(1.45)
|1.65
|最低值
|1.36(1.39)
|1.43
|平均值
|1.4(1.42)
|1.52
|中位數
|1.39(1.42)
|1.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|16.78億
|17.70億
|最低值
|16.33億
|17.15億
|平均值
|16.48億
|17.41億
|中位數
|16.42億
|17.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.16
|0.85
|1.23
|1.22
|1.31
|營業收入
|15.19億
|14.60億
|13.33億
|16.09億
|22.31億
詳細資訊請看美股內頁：
FNB公司(賓州)(FNB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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