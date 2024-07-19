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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FNB公司(賓州)(FNB-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為16.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對FNB公司(賓州)(FNB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.42元下修至1.39元，其中最高估值1.45元，最低估值1.36元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年
最高值1.45(1.45)1.65
最低值1.36(1.39)1.43
平均值1.4(1.42)1.52
中位數1.39(1.42)1.5

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值16.78億17.70億
最低值16.33億17.15億
平均值16.48億17.41億
中位數16.42億17.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.160.851.231.221.31
營業收入15.19億14.60億13.33億16.09億22.31億

詳細資訊請看美股內頁：
FNB公司(賓州)(FNB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFNB

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