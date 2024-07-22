鉅亨速報 - Factset 最新調查：必治妥施貴寶(BMY-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為50.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對必治妥施貴寶(BMY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.52元，其中最高估值0.65元，最低估值0.3元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.65(0.67)
|7.64
|7.58
|7.67
|最低值
|0.3(0.3)
|6.02
|4.96
|5.74
|平均值
|0.51(0.52)
|6.85
|6.22
|6.44
|中位數
|0.52(0.53)
|6.87
|6.21
|6.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|465.82億
|477.09億
|471.06億
|466.03億
|最低值
|453.00億
|442.95億
|413.18億
|415.12億
|平均值
|460.33億
|460.40億
|437.72億
|442.58億
|中位數
|460.49億
|460.08億
|438.91億
|443.28億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.01
|-3.99
|3.12
|2.95
|3.86
|營業收入
|261.45億
|425.18億
|463.85億
|461.59億
|450.06億
詳細資訊請看美股內頁：
必治妥施貴寶(BMY-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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