search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：必治妥施貴寶(BMY-US)EPS預估下修至0.52元，預估目標價為50.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:15

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對必治妥施貴寶(BMY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.53元下修至0.52元，其中最高估值0.65元，最低估值0.3元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.65(0.67)7.647.587.67
最低值0.3(0.3)6.024.965.74
平均值0.51(0.52)6.856.226.44
中位數0.52(0.53)6.876.216.36

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值465.82億477.09億471.06億466.03億
最低值453.00億442.95億413.18億415.12億
平均值460.33億460.40億437.72億442.58億
中位數460.49億460.08億438.91億443.28億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.01-3.993.122.953.86
營業收入261.45億425.18億463.85億461.59億450.06億

詳細資訊請看美股內頁：
必治妥施貴寶(BMY-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBMY

相關行情

台股首頁我要存股
必治妥施貴寶42.535-0.25%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty