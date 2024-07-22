鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至462.5元，幅度約7.68%
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由429.5元上修至462.5元，調升幅度7.68%。其中最高估值500元，最低估值215元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立0位、保守悲觀1位。
貿聯-KY(3665-TW)今(22日)收盤價為388元。近5日股價下跌7.62%，相關其他電子近5日下跌10.16%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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