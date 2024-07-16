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鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 08:46

1. 投信累計賣超 5 日的股票
長榮航 (2618-TW)、瀚宇博 (5469-TW)、群創 (3481-TW)、精成科 (6191-TW)、聯茂 (6213-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
長榮航 (2618-TW)、群創 (3481-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、精成科 (6191-TW)、聯詠 (3034-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、群創 (3481-TW)、中信中國50 (00752-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、群創 (3481-TW)、中信中國50 (00752-TW)、華通 (2313-TW)

5. 投信當日 (15) 賣超的股票
中信金 (2891-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、華通 (2313-TW)、國票金 (2889-TW)、聯茂 (6213-TW)
 

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長榮航34.25-1.86%
瀚宇博53.40.95%
群創15.4-1.28%
精成科66.5-0.75%
聯茂110-2.22%
世紀鋼265-3.46%
聯詠563-0.71%
中信金37.65-1.95%
華通85.7-1.38%
國票金15.75-0.94%
中信中國5019.01-0.68%

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