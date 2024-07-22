勞動市場穩定 台灣6月失業率3.39% 創24年來同期低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-22 17:38

主計總處今 (22) 日公布我國 6 月失業率為 3.39%，較上月略上升 0.05 個百分點，為 24 年來同期低點，合計總失業人數為 40.6 萬人，月增 6000 人，反映畢業季到來；上半年失業率平均為 3.36%，年減 0.15 個百分點，顯示國內勞動市場情勢穩定。

主計總處說明，6 月失業人數 40 萬 6000 人，較上月增加 6000 人或 1.61%，主要是受部分應屆畢業生和暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加 4000 人，因對原有工作不滿意而失業者也增 1000 人，但與去年同期相比，失業人數減少 1 萬 1000 人或 2.54%。

而上半年失業人數平均為 40 萬 3000 人，年減 1 萬 5000 人或 3.63%。