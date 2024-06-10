英國失業率意外升至兩年半來最高
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 15:20
數據顯示，英國失業率意外升至逾 2.5 年以來最高，薪資成為則維持在較高水準，這使英國央行何時降息的決定變得複雜。
根據英國國家統計局周二 (11 日) 公布數據，截至 4 月的 3 個月內，英國失業率小幅上升，從 3 月時的 4.3% 升至 4.4%，為 2021 年中期以來的最高水準。相較之下，市場預計失業率將維持不變。
統計局報告指出，截至 4 月的三個月內，失業人數增加 13.8 萬人，失業人數略高於 150 萬人。就業人數減少 13.9 萬人，至 3297 萬人。另有 13.2 萬人退出勞動市場，部分原因是健康狀況不佳，使非經濟活動人口總數達到 943.4 萬人。
統計局表示，同期不包括獎金的平均收入年增 6.0%，包括獎金在內，薪資成長為年增 5.9%，高於市場預期的 5.7%，上個月為年增 5.7%。以月增幅度來看則為持平。
數據也顯示，企業正在削減招聘，2024 年 3 月至 5 月職缺數量減少 1.2 萬，至 90.4 萬個。
這些數據並沒有為市場帶來太多困擾，英鎊雖然小幅下跌，但基本上變化不大。
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