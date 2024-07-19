川普再提台灣 稱衝突陰影籠罩台灣 地球瀕第三次世界大戰邊緣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-19 14:24

美國前總統川普周四（18 日）又提到台灣，他聲稱衝突陰影籠罩台灣和整個亞洲，且地球瀕臨第三次世界大戰邊緣。

川普周四正式接受共和黨提名，成為總統候選人，並出席共和黨全國代表大會，壓軸登台發表演說。

據《New York Post》報導，川普表示：「歐洲和中東戰火肆虐，愈來愈多衝突陰影籠罩台灣、北韓、菲律賓及整個亞洲。我們的星球正處於第三次世界大戰的邊緣。」

川普曾多次將烏克蘭戰爭和以哈戰爭爆發歸咎於美國總統拜登，並聲稱如果讓他當總統，這兩場戰爭都不會發生。

川普在演說中宣示，他會結束拜登政府製造的所有國際危機，包括烏克蘭戰爭和以哈戰爭。

上月底川普在佛州海湖莊園接受《彭博商業周刊》專訪時表示，台灣應該向美國付保護費。他說：「我的意思是，我國到底有多蠢？他們搶走我國所有晶片生意。他們超級有錢。我不認為我國跟保單有什麼兩樣。我國為什麼要這麼做？」

據《路透》報導，川普前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）周三對此表示，他認為川普的意思是，台灣應該為自身防衛做出更多貢獻。