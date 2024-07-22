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鉅亨速報

盤後速報 - 事欣科(4916)下週(7月29日)除息0.4元，預估參考價37.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

事欣科(4916-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

以今日(7月22日)收盤價37.55元計算，預估參考價為37.15元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

事欣科(4916-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為博奕及工業電腦。航太及國防工業。近5日股價上漲13.97%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 37.55 0.4 1.07% 0.0
2023/06/30 42.75 0.37628 0.88% 0.0
2022/08/17 26.25 0.5 1.9% 0.0
2021/08/12 23.6 0.5 2.12% 0.0
2020/07/02 28.25 2.0 7.08% 0.0

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