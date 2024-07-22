盤後速報 - 事欣科(4916)下週(7月29日)除息0.4元，預估參考價37.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
事欣科(4916-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
以今日(7月22日)收盤價37.55元計算，預估參考價為37.15元，息值合計為0.4元，股息殖利率1.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
事欣科(4916-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為博奕及工業電腦。航太及國防工業。近5日股價上漲13.97%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|37.55
|0.4
|1.07%
|0.0
|2023/06/30
|42.75
|0.37628
|0.88%
|0.0
|2022/08/17
|26.25
|0.5
|1.9%
|0.0
|2021/08/12
|23.6
|0.5
|2.12%
|0.0
|2020/07/02
|28.25
|2.0
|7.08%
|0.0
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