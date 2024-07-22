盤中速報 - 事欣科(4916)大漲7.24%，報38.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:23
事欣科(4916-TW)22日09:23股價上漲2.6元，報38.5元，漲幅7.24%，成交8,033張。
事欣科(4916-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為博奕及工業電腦。航太及國防工業。
近5日股價上漲13.97%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-158 張
- 外資買賣超：-76 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-82 張
- 融資增減：+978 張
- 融券增減：+94 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 新潤(6186)大跌7.21%，報103元
- 盤中速報 - 大地-KY(8437)急跌-3.54%報34.1元，成交12張
- 盤中速報 - 全譜(6228)急跌-3.34%報55.0元，成交1,288張
- 盤中速報 - 兆利(3548)急跌-3.95%報170.0元，成交908張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇