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鉅亨速報

盤中速報 - 事欣科(4916)大漲7.24%，報38.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:23

事欣科(4916-TW)22日09:23股價上漲2.6元，報38.5元，漲幅7.24%，成交8,033張。

事欣科(4916-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為博奕及工業電腦。航太及國防工業。

近5日股價上漲13.97%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-158 張
  • 外資買賣超：-76 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-82 張
  • 融資增減：+978 張
  • 融券增減：+94 張

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