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鉅亨速報

盤後速報 - 冠德(2520)下週(7月29日)除息1.8元，預估參考價59.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

冠德(2520-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

以今日(7月22日)收盤價61.50元計算，預估參考價為59.7元，息值合計為1.8元，股息殖利率2.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

冠德(2520-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。近5日股價上漲10.68%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 61.50 1.8 2.93% 0.0
2023/07/27 29.95 1.75316 5.85% 0.0
2022/08/01 30.0 2.5 8.33% 0.0
2021/08/09 43.8 2.4 5.48% 1.0
2020/07/15 32.55 1.5 4.61% 0.0

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