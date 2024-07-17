盤中速報 - 冠德(2520)大漲7%，報64.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 10:46
冠德(2520-TW)17日10:46股價上漲4.2元，報64.2元，漲幅7%，成交19,276張。
冠德(2520-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。
近5日股價上漲8.5%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10,017 張
- 外資買賣超：+7,840 張
- 投信買賣超：+1,586 張
- 自營商買賣超：+591 張
- 融資增減：-809 張
- 融券增減：+40 張
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