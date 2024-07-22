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鉅亨速報

盤後速報 - 敬鵬(2355)下週(7月29日)除息1.25元，預估參考價45.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

敬鵬(2355-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.25元。

以今日(7月22日)收盤價46.70元計算，預估參考價為45.45元，息值合計為1.25元，股息殖利率2.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

敬鵬(2355-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為1.電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;。2.沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;。3.絕緣板之製造加工買賣;4.前項有關進出口貿易業務。近5日股價下跌3.24%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 46.70 1.25 2.68% 0.0
2023/07/25 34.9 0.85 2.44% 0.0
2022/07/26 28.85 0.5 1.73% 0.0
2021/08/27 30.65 0.5 1.63% 0.0
2020/07/28 27.2 1.0 3.68% 0.0

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