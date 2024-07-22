盤後速報 - 精英(2331)下週(7月29日)除息1元，預估參考價29.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
精英(2331-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月22日)收盤價30.40元計算，預估參考價為29.4元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
精英(2331-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、桌上型電腦等之生產及銷售。電腦週邊產品、筆記型電腦之開發製造及銷售等。近5日股價下跌7.13%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|30.40
|1.0
|3.29%
|0.0
|2023/03/30
|23.3
|0.8
|3.43%
|0.0
|2021/09/10
|23.4
|1.0015
|4.28%
|0.0
|2018/07/12
|17.95
|1.0
|5.57%
|0.0
|2016/07/14
|17.0
|2.0
|11.76%
|0.0
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