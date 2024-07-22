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鉅亨速報

盤後速報 - 精英(2331)下週(7月29日)除息1元，預估參考價29.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

精英(2331-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月22日)收盤價30.40元計算，預估參考價為29.4元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

精英(2331-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、桌上型電腦等之生產及銷售。電腦週邊產品、筆記型電腦之開發製造及銷售等。近5日股價下跌7.13%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 30.40 1.0 3.29% 0.0
2023/03/30 23.3 0.8 3.43% 0.0
2021/09/10 23.4 1.0015 4.28% 0.0
2018/07/12 17.95 1.0 5.57% 0.0
2016/07/14 17.0 2.0 11.76% 0.0

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