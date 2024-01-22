敦吉去年獲利6億元 年減9%寫次高

敦吉 (2459-TW) 今 (22) 日公告去年財報，受繼電器、連接器及音圈馬達載體繞線出貨量減少，影響全年獲利較前年略降，改寫歷史次高，去年稅後淨利為 6.02 億元，年減 9%，每股稅後純益為 5.46 元。

敦吉去年第四季營收為 18.86 億元，季減 16%，年減 8%，毛利率 23.2%，季增 2 個百分點，年減 2 個百分點，營益率 12.35%，持平上季，年減 4 個百分點，稅後淨利為 1.62 億元，季減 13%，年增 53%，每股稅後純益 1.48 元。

敦吉去年全年營收 74.2 億元，年減 6%，毛利率 19.57%，年減 4 個百分點，營益率 9.84%，年減 3 個百分點，稅後淨利為 6.02 億元，年減 9%，每股稅後純益為 5.46 元；其中，敦吉受子公司匯回股利課稅對每股純益影響數 1.12 元，若排除此影響，全年每股純益估達 6.58 元。

敦吉去年前三大產品占營收比重分別為光儲存裝置 27.03%，音圈馬達 18.40% 以及車用設備占比 8.82%。

敦吉去年業外也有貢獻，除了既有處分投資收益，中國子公司也取得重點技術改造項目創新技術的補助。

細分各產品線，敦吉音圈馬達 SMT 受惠切入陸系品牌，客戶拉貨動能強勁帶動需求增加，去年營收創同期激增近 2.4 倍，倒車輔助系統 EP6(超音波感測驅動變壓器) 受惠客戶需求攀升，營收年增 4%，另外，驗證事業群也在去年第四季取得中國信息技術設備 (ITE)CECP 認可實驗室資質。

展望未來，敦吉驗證事業群持續擴增 RF 量測能力，包括延續投資 5G NR/6G 通訊及 Wi-Fi 6E/7 等新技術量測能量並配合 Wi-Fi 6E/7 新型技術開發相關 RF 測試軟體。

在擴建安規 / 節能領域方面，除規劃擴增台灣除濕機、電冰箱、耳機產品等 BSMI 認可實驗室資質，以及申請中國大陸醫用電氣設備產品測試實驗室資質。

至於車用電子檢測領域方面，敦吉已設立車載電子 EMC 檢測場地及拓展充電樁測試能力，並開發車載電子與整車檢測軟體，也擴充大型電力檢測電源設備。