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鉅亨速報 - Factset 最新調查：區域金融RF-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 14:15

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對區域金融(RF-US)提出目標價估值：中位數由22元上修至23元，調升幅度4.55%。其中最高估值26元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予區域金融評價：積極樂觀10位、保持中立15位、保守悲觀1位。

區域金融今(22日)收盤價為22.09元。近5日股價上漲4.55%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股RF市場預估目標價

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