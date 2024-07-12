鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為22.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.21元，其中最高估值1.5元，最低估值0.95元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.5(1.5)
|2.23
|2.22
|1.83
|最低值
|0.95(0.84)
|1.08
|0.66
|1.08
|平均值
|1.2(1.17)
|1.53
|1.53
|1.4
|中位數
|1.21(1.17)
|1.53
|1.53
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|142.06億
|173.95億
|177.00億
|158.51億
|最低值
|107.77億
|124.33億
|121.78億
|149.12億
|平均值
|130.91億
|146.72億
|147.02億
|153.82億
|中位數
|132.89億
|144.50億
|143.18億
|153.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.26
|1.31
|1.14
|0.24
|0.72
|營業收入
|96.94億
|125.21億
|119.37億
|110.54億
|113.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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