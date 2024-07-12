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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為22.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:15

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Barrick金礦(GOLD-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.21元，其中最高估值1.5元，最低估值0.95元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.5(1.5)2.232.221.83
最低值0.95(0.84)1.080.661.08
平均值1.2(1.17)1.531.531.4
中位數1.21(1.17)1.531.531.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值142.06億173.95億177.00億158.51億
最低值107.77億124.33億121.78億149.12億
平均值130.91億146.72億147.02億153.82億
中位數132.89億144.50億143.18億153.82億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.261.311.140.240.72
營業收入96.94億125.21億119.37億110.54億113.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Barrick金礦(GOLD-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGOLD

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