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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至3.76元，預估目標價為61.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.76元，其中最高估值3.99元，最低估值3.51元，預估目標價為61.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.99(3.86)3.964.33
最低值3.51(3.51)3.664.33
平均值3.74(3.62)3.774.33
中位數3.76(3.6)3.734.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值16.59億17.01億17.64億
最低值16.16億16.55億17.64億
平均值16.37億16.76億17.64億
中位數16.41億16.75億17.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.952.513.913.673.64
營業收入14.38億13.98億14.04億15.18億19.41億

詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCBSH

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