鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至3.76元，預估目標價為61.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.6元上修至3.76元，其中最高估值3.99元，最低估值3.51元，預估目標價為61.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.99(3.86)
|3.96
|4.33
|最低值
|3.51(3.51)
|3.66
|4.33
|平均值
|3.74(3.62)
|3.77
|4.33
|中位數
|3.76(3.6)
|3.73
|4.33
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.59億
|17.01億
|17.64億
|最低值
|16.16億
|16.55億
|17.64億
|平均值
|16.37億
|16.76億
|17.64億
|中位數
|16.41億
|16.75億
|17.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.95
|2.51
|3.91
|3.67
|3.64
|營業收入
|14.38億
|13.98億
|14.04億
|15.18億
|19.41億
詳細資訊請看美股內頁：
Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲MUSA-US的目標價調升至451元，幅度約4.16%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Barrick金礦(GOLD-US)EPS預估上修至1.24元，預估目標價為22.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷普理根RGEN-US的目標價調降至190元，幅度約5%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西諾佛金融SNV-US的目標價調升至47.5元，幅度約7.95%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇