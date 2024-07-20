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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.CBSH-US的目標價調升至63.5元，幅度約6.72%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 04:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)提出目標價估值：中位數由59.5元上修至63.5元，調升幅度6.72%。其中最高估值70元，最低估值52元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Commerce Bancshares, Inc.評價：積極樂觀1位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Commerce Bancshares, Inc.今(20日)收盤價為63.23元。近5日股價上漲6.72%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股CBSH市場預估目標價

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Commerce Bancshares, Inc.63.23-0.44%

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