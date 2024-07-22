鉅亨速報 - Factset 最新調查：藥華藥(6446-TW)目標價調升至700元，幅度約40%
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 14:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對藥華藥(6446-TW)提出目標價估值：中位數由500元上修至700元，調升幅度40%。其中最高估值1060元，最低估值380元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予藥華藥(6446-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立1位、保守悲觀0位。
藥華藥(6446-TW)今(22日)收盤價為624元。近5日股價上漲9.27%，相關生技醫療近5日上漲2.29%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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