search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鼎(9933-TW)目標價調升至55元，幅度約3.77%

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 14:10

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對中鼎(9933-TW)提出目標價估值：中位數由53元上修至55元，調升幅度3.77%。其中最高估值60元，最低估值48.8元。

綜合評級 - 共有6位分析師給予中鼎(9933-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立1位、保守悲觀0位。

中鼎(9933-TW)今(22日)收盤價為52.6元。近5日股價上漲4.53%，相關其 他近5日上漲0.02%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22256.99-2.68%
中鼎52.6-0.94%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty