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鉅亨速報

盤後速報 - 中鼎(9933)下週(7月12日)除息2.05元，預估參考價52.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

中鼎(9933-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.05元。

以今日(7月5日)收盤價54.60元計算，預估參考價為52.55元，息值合計為2.05元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

中鼎(9933-TW)所屬產業為其他業，主要業務為工程規劃、設計、採購、建造、專案管理、設備製作、監理。製作、環境評估等工程技術服務工作。近5日股價上漲1.32%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 54.60 2.04863 3.75% 0.0
2023/07/06 42.15 1.896 4.5% 0.0
2022/07/01 44.9 2.2603 5.03% 0.0
2021/08/20 37.85 1.9987 5.28% 0.0
2020/07/24 38.4 2.0 5.21% 0.0

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