盤後速報 - 中鼎(9933)下週(7月12日)除息2.05元，預估參考價52.55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
中鼎(9933-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.05元。
以今日(7月5日)收盤價54.60元計算，預估參考價為52.55元，息值合計為2.05元，股息殖利率3.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
中鼎(9933-TW)所屬產業為其他業，主要業務為工程規劃、設計、採購、建造、專案管理、設備製作、監理。製作、環境評估等工程技術服務工作。近5日股價上漲1.32%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|54.60
|2.04863
|3.75%
|0.0
|2023/07/06
|42.15
|1.896
|4.5%
|0.0
|2022/07/01
|44.9
|2.2603
|5.03%
|0.0
|2021/08/20
|37.85
|1.9987
|5.28%
|0.0
|2020/07/24
|38.4
|2.0
|5.21%
|0.0
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