盤中速報 - 艾華(6204)急跌-3.05%報127.0元，成交212張
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:28
艾華(6204-TW)近5分K跌速3.05%，22日10:28報127.0元，成交212張，今日跌幅為3.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾華(6204-TW)近5日股價下跌1.87%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌3.23%。櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+27 張
- 外資買賣超：+25 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+58 張
- 融券增減：+3 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額17.97億
- 盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額12.77億
- 盤中速報 - 合世(1781)股價殺至跌停，跌停價16.55元，成交688張
- 盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額40.66億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇