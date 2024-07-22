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鉅亨速報

盤中速報 - 艾華(6204)急跌-3.05%報127.0元，成交212張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:28

艾華(6204-TW)近5分K跌速3.05%，22日10:28報127.0元，成交212張，今日跌幅為3.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

艾華(6204-TW)近5日股價下跌1.87%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌3.23%。櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+27 張
  • 外資買賣超：+25 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：+58 張
  • 融券增減：+3 張

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