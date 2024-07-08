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鉅亨速報

盤中速報 - 艾華(6204)大跌7.02%，報139元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:23

艾華(6204-TW)08日11:23股價下跌10.5元，報139.0元，跌幅7.02%，成交566張。

艾華(6204-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為可變電阻製造加工及買賣開關矽整流器買賣。前項有關之原料及產品進出口業務。有關上項業務之經營及投資。

近5日股價上漲9.52%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+235 張
  • 外資買賣超：+221 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張
  • 融資增減：+42 張
  • 融券增減：+37 張

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