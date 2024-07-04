盤中速報 - 艾華(6204)大漲7.17%，報149.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 11:40
艾華(6204-TW)04日11:40股價上漲10元，報149.5元，漲幅7.17%，成交1,384張。
艾華(6204-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為可變電阻製造加工及買賣開關矽整流器買賣。前項有關之原料及產品進出口業務。有關上項業務之經營及投資。
近5日股價上漲2.57%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+140 張
- 外資買賣超：+139 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+5 張
- 融券增減：-24 張
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