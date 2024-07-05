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鉅亨速報

盤中速報 - 上緯投控(3708)大漲7.75%，報153元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:44

上緯投控(3708-TW)05日11:44股價上漲11元，報153.0元，漲幅7.75%，成交5,844張。

上緯投控(3708-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資業。

近5日股價上漲2.16%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+814 張
  • 外資買賣超：+1,921 張
  • 投信買賣超：-1,289 張
  • 自營商買賣超：+182 張
  • 融資增減：-38 張
  • 融券增減：+121 張

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