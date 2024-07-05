盤中速報 - 上緯投控(3708)大漲7.75%，報153元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:44
上緯投控(3708-TW)05日11:44股價上漲11元，報153.0元，漲幅7.75%，成交5,844張。
上緯投控(3708-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資業。
近5日股價上漲2.16%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+814 張
- 外資買賣超：+1,921 張
- 投信買賣超：-1,289 張
- 自營商買賣超：+182 張
- 融資增減：-38 張
- 融券增減：+121 張
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