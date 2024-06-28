鉅亨速報 - Factset 最新調查：切思皮克能源(CHK-US)EPS預估上修至1.2元，預估目標價為107.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:00
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對切思皮克能源(CHK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.13元上修至1.2元，其中最高估值4.02元，最低估值-1.75元，預估目標價為107.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.02(4.02)
|9.89
|12.58
|12.87
|最低值
|-1.75(-1.75)
|-0.9
|3.59
|10.65
|平均值
|1.32(1.31)
|5.64
|8.47
|11.76
|中位數
|1.2(1.13)
|5.85
|9.26
|11.76
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.38億
|157.01億
|160.66億
|161.34億
|最低值
|35.65億
|65.33億
|39.76億
|156.93億
|平均值
|51.35億
|106.25億
|103.22億
|159.14億
|中位數
|49.20億
|108.43億
|115.21億
|159.14億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-50.00
|-998.26
|--
|33.36
|16.92
|營業收入
|85.47億
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
詳細資訊請看美股內頁：
切思皮克能源(CHK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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