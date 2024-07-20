鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧托立夫ALV-US的目標價調降至127.5元，幅度約4.45%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-20 06:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對奧托立夫(ALV-US)提出目標價估值：中位數由133.43元下修至127.5元，調降幅度4.45%。其中最高估值178元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予奧托立夫評價：積極樂觀14位、保持中立12位、保守悲觀0位。
奧托立夫今(20日)收盤價為97.66元。近5日股價下跌4.45%，標普指數下跌1.97%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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