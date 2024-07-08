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鉅亨速報

盤中速報 - 旺矽(6223)大跌7.04%，報541元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:04

旺矽(6223-TW)08日10:04股價下跌41元，報541.0元，跌幅7.04%，成交1,796張。

旺矽(6223-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣。電腦及週邊設備維護買賣研發。機械及其零件之進出口買賣。

近5日股價上漲9.81%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,463 張
  • 外資買賣超：+1,545 張
  • 投信買賣超：-381 張
  • 自營商買賣超：+299 張
  • 融資增減：-273 張
  • 融券增減：-257 張

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