盤中速報 - 金融保險類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額41.03億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:49
台股今日金融保險業類股表現疲軟，22日09:49相關指數下跌2.03%，總成交額41.03億元，大盤占比3.26%。
該產業上漲家數5、下跌家數33、平盤家數10。領跌個股國泰金(2882-TW)22日09:49股價下跌2.4元，報60.2元，跌幅3.83%。
金融保險近5日下跌3.76%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|金融保險
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.76%
|-4.38%
|近一月
|+2.74%
|-1.65%
|近三月
|+17.25%
|+17.12%
|近六月
|+25.11%
|+29.34%
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