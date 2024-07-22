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鉅亨速報

盤中速報 - 金融保險類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額41.03億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:49

台股今日金融保險業類股表現疲軟，22日09:49相關指數下跌2.03%，總成交額41.03億元，大盤占比3.26%。

該產業上漲家數5、下跌家數33、平盤家數10。領跌個股國泰金(2882-TW)22日09:49股價下跌2.4元，報60.2元，跌幅3.83%。

金融保險近5日下跌3.76%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 金融保險 集中市場加權指數
近一週 -3.76% -4.38%
近一月 +2.74% -1.65%
近三月 +17.25% +17.12%
近六月 +25.11% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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