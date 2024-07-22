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鉅亨速報

盤中速報 - 櫃檯觀光餐旅類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額1.66億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:49

台股今日觀光餐旅類股表現疲軟，22日09:49相關指數下跌2.03%，總成交額1.66億元，大盤占比0.47%。

該產業上漲家數6、下跌家數19、平盤家數3。領漲個股御頂(3522-TW)22日09:49股價上漲0.39元，報7.22元，漲幅5.71%。

櫃檯觀光餐旅類指數近5日下跌1.75%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 櫃檯觀光餐旅類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.75% -2.45%
近一月 +0.14% +0.32%
近三月 +10.96% +12.05%
近六月 +7.46% +18.0%

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