盤中速報 - 櫃檯觀光餐旅類指數類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額1.66億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:49
台股今日觀光餐旅類股表現疲軟，22日09:49相關指數下跌2.03%，總成交額1.66億元，大盤占比0.47%。
該產業上漲家數6、下跌家數19、平盤家數3。領漲個股御頂(3522-TW)22日09:49股價上漲0.39元，報7.22元，漲幅5.71%。
櫃檯觀光餐旅類指數近5日下跌1.75%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|櫃檯觀光餐旅類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.75%
|-2.45%
|近一月
|+0.14%
|+0.32%
|近三月
|+10.96%
|+12.05%
|近六月
|+7.46%
|+18.0%
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