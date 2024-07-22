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鉅亨速報

盤中速報 - 精聯(3652)急拉4.88%報47.75元，成交774張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:44

精聯(3652-TW)近5分K漲速4.88%，22日09:44報47.75元，成交774張，今日漲幅為3.92％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精聯(3652-TW)近5日股價下跌2.44%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦週邊下跌5.15%。集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-708 張
  • 外資買賣超：-703 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：-127 張
  • 融券增減：+25 張

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