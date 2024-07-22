盤中速報 - 皇普(2528)急跌-3.23%報46.55元，成交1,220張
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:23
皇普(2528-TW)近5分K跌速3.23%，22日09:23報46.55元，成交1,220張，今日跌幅為6.81％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
皇普(2528-TW)近5日股價上漲8.82%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲3.88%。集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-169 張
- 外資買賣超：+1,022 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1,191 張
- 融資增減：+2,122 張
- 融券增減：+82 張
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