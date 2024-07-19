盤中速報 - 皇普(2528)急跌-4.4%報54.2元，成交1,379張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07
皇普(2528-TW)近5分K跌速4.4%，19日09:07報54.2元，成交1,379張，今日漲幅為1.69％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
皇普(2528-TW)近5日股價上漲15.49%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲6.21%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,086 張
- 外資買賣超：+1,085 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+1,592 張
- 融券增減：+67 張
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