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鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估下修至7.03元，預估目標價為139元

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.11元下修至7.03元，其中最高估值7.5元，最低估值6.73元，預估目標價為139元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.5(7.5)7.868.29
最低值6.73(6.73)7.468.29
平均值7.1(7.15)7.628.29
中位數7.03(7.11)7.558.29

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值26,422,00028,547,00029,388,000
最低值25,182,00026,629,00029,388,000
平均值25,832,17027,550,00029,388,000
中位數25,789,50027,474,00029,388,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.13.641.161.39
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,858,80621,282,60618,380,29517,322,986

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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