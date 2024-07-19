外傳拜登最快周末宣布退選 競選團隊回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-19 13:19

多家外媒周四 （18 日）報導，美國總統拜登最快周末宣布退選，拜登競選團隊對此表示，沒考慮過他不在候選人名單上的情況。

據《Fox News》報導，拜登首席副競選經理 Quentin Fulks 周四上午就上述傳聞表示：「競選團隊沒考慮過拜登總統不在候選人名單上的任何情況。他現在是，將來也會是民主黨提名人。」

美國多位民主黨高層人士爆料，拜登將退出總統選戰，最快周末就會宣布。拜登被告知，如果他繼續參選，共和黨總統候選人川普可能會在 11 月獲得壓倒性勝利。

據《美聯社》周三報導，最新民調顯示，近三分之二受訪民主黨支持者認為，拜登應該退出 2024 年總統大選，讓民主黨另提候選人參戰。

《美聯社》與 NORC 公共事務研究中心的民調結果也顯示，只有約三成受訪民主黨支持者對拜登擔任總統的能力極有信心，或非常有信心，比率低於 2 月的的 40%。

民調顯示，年輕民主黨支持者尤其希望拜登急流勇退，45 歲以下的民主黨支持者中，四分之三受訪者認為拜登應該讓賢。