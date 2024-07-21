本週操盤筆記：美GDP與PCE數據、加拿大利率決策、特斯拉與谷歌財報

鉅亨網新聞中心 2024-07-21 21:50

隨著市場對聯準會 (Fed) 降息預期升溫，包括美國 GDP 和核心 PCE 數據在內的一系列經濟數據成為本周市場焦點。另外，市場密切關注加拿大央行周三 (24 日) 會議，以及歐美各國 7 月 PMI 初值表現，而美國財報季也將持續展開，包括谷歌跟特斯拉等美國主要科技公司的第二季業績將陸續公布。

本週操盤筆記 (0722-0726)

1. 全球 PMI 初值

全球自周三 (24 日) 起陸續發佈 7 月 PMI 初值，包括美國、英國、歐元區、日本和澳洲等國家與地區，其中印度的數據也將有助市場了解這個近期表現優異的南亞國家的景氣。

6 月數據顯示，除美國以外的已開發國家產出成長走緩，呈現經濟穩健成長，但物價上漲疲軟的「金髮女孩」情景。成長和價格趨勢將是市場聚焦關鍵，因 PMI 表現也將對未來貨幣政策造成影響。

2. 加拿大央行利率決議

專家認為，隨著失業率攀升且通膨率回升至 2%，繼上月首度降息後，加拿大央行很有可能再次降息。ING 分析師表示，加拿大央行若不降息，將令市場感到意外。

稅務和諮詢公司 RSM Canada 的 Tu Nguyen 指出，若將利率維持在當前水準，恐導致加拿大經濟衰退。隨著 Fed 降息預期升溫，美國通膨放緩也應能消除人們對加拿大利率政策跟 Fed 分歧過大的擔憂情緒。

3. 美國 GDP、PCE 等關鍵數據

美國周四 (25 日) 公佈今年第二季 GDP 初值，隔天也將公佈的個人消費支出通膨數據。該指標是 Fed 利率決策最關注的主要通膨數據。

其他數據還包括周二 (23 日) 公佈的 6 月成屋銷售數據，周三的耐久財訂單跟周四的初領失業救濟金人數以及隔天發表的密西根大學 7 月消費者信心數據。

4. 科技大咖財報

特斯拉和谷歌母公司 Alphabet 均將在周二公佈今年第二季業績，並為即將在隔一周發佈財報的蘋果跟微軟等其他科技「七巨頭」先行暖身。強勁的業績表現將可緩解近來拖累大型股表現的一些擔憂情緒，例如估值過高及漲幅過大。