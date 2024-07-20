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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Popular Inc.(BPOP-US)EPS預估上修至8.77元，預估目標價為106.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 06:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Popular Inc.(BPOP-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.63元上修至8.77元，其中最高估值9元，最低估值8.05元，預估目標價為106.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9(9)11.715.09
最低值8.05(8.05)9.7811.96
平均值8.67(8.62)11.0313.53
中位數8.77(8.63)11.3513.53

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值31.68億34.27億34.66億
最低值29.66億32.22億34.59億
平均值30.49億33.08億34.62億
中位數30.17億32.90億34.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.885.8711.4614.637.52
營業收入28.13億25.96億27.55億31.28億39.11億

詳細資訊請看美股內頁：
Popular Inc.(BPOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBPOP

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