鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為25.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.66元，其中最高估值0.88元，最低估值0.45元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.88(0.88)
|1.95
|1.82
|1.65
|最低值
|0.45(0.31)
|0.5
|0.15
|0.58
|平均值
|0.67(0.61)
|1.33
|0.99
|1.01
|中位數
|0.66(0.58)
|1.35
|0.93
|0.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.96億
|32.57億
|33.30億
|30.42億
|最低值
|24.65億
|24.48億
|20.02億
|22.57億
|平均值
|26.60億
|27.81億
|25.07億
|26.18億
|中位數
|26.43億
|26.88億
|25.08億
|25.55億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.55
|0.85
|0.46
|-1.62
|-0.32
|營業收入
|13.51億
|13.39億
|16.33億
|14.95億
|23.16億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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