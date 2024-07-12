search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泛美銀礦(PAAS-US)EPS預估上修至0.66元，預估目標價為25.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 10:16

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.66元，其中最高估值0.88元，最低估值0.45元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.88(0.88)1.951.821.65
最低值0.45(0.31)0.50.150.58
平均值0.67(0.61)1.330.991.01
中位數0.66(0.58)1.350.930.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值27.96億32.57億33.30億30.42億
最低值24.65億24.48億20.02億22.57億
平均值26.60億27.81億25.07億26.18億
中位數26.43億26.88億25.08億25.55億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.550.850.46-1.62-0.32
營業收入13.51億13.39億16.33億14.95億23.16億

詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAAS

相關行情

台股首頁我要存股
泛美銀礦245.87%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty